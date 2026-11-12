Wildberries арендует у партнеров около 100 складов Татьяна Ким: WB арендует у партнеров около 100 складов

Москва12 ноя Вести.Wildberries арендует у партнеров около 100 складов. Об этом заявила основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Мы по понятным причинам не раскрываем информацию про те склады, которые арендуем, но открыто говорим о том, что у нас успешно запущена система складов от партнеров. Они небольшие, это безопасно для товара. И порядка 100 таких складов функционирует. Плюс мы расширили возможности для доставки по системе FBS рассказала она

По ее словам, FBS (Fulfillment by Seller) тоже идет через сопроводительную сеть WB, и сдается либо через пункты выдачи заказов, либо через сортировочные центры. Добавлены сюда и партнерские сортировочные центры.