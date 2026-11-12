Москва12 ноя Вести.Возобновление работы больших складов Wildberries произойдет, когда ситуация будет более стабильной. Об этом заявила основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

По ее словам, на данный момент складская логистика WB перестроена.

Мы перестроили модель, у нас сейчас практически нет больших складов заявила Ким

При этом, отметила она, у компании остались те склады, которые строились и которые планировалось вводить в эксплуатацию.

Мы на этот год планировали запуск большого количества складских площадей. Надеемся, что когда ситуация станет более стабильной, мы восстановим все наши склады. На это очень сильно, конечно, рассчитывают и все те исполнители, которые с нами работали. Естественно, пока что мы большие склады не запускаем. Но думаем, что, как только появится возможность, мы вернемся сказала она

Ким подчеркнула, что для больших городов наличие больших складов, где быстрее происходит обработка и консолидация заказов, является удобством.

Это для всех удобно и выгодно - и для продавцов, и для площадки, и для покупателей заявила она

Ранее Ким рассказала, что компания перестроила логистику для хранения товаров в РФ. Кроме того, активно работает склад в Белоруссии, а в ноябре планируется к запуску склад в Алматы (Казахстан).