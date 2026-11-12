Ким: в арсенале Wildberries появилось несколько способов доставки товара Ким: у WB после атак появилось несколько способов доставки

Москва12 ноя Вести.После атак на крупные склады Wildberries компания перестроила логистику, и появилось несколько способов доставки товара. Об этом заявила основатель маркетплейса и глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Теперь у нас будет в арсенале несколько способов доставки товара. Они будут развиваться. И это разветвленная сеть дает возможность еще большему количеству предпринимателей воспользоваться ресурсами платформенной модели ведения бизнеса, не завозя товар на склады заявила она

Ким отметила, что Wildberries стала работать активнее по системе FBS, а также арендует складские мощности у партнеров.

На данный момент, отметила глава RWB, собственные объекты компании обеспечены всеми доступными для коммерческих предприятий средствами защиты. При этом, подчеркнула она, атаки на склады являлись непредвиденным фактором.

То, что случилось, — это тот непредвиденный фактор, который не должен был бы случиться в мирной жизни, но он произошел. И это [перестройка логистики] не была работа над ошибкой. Это скорее всего был с учетом новых вводных пересмотр бизнес-экономики добавила Ким

Ранее Ким рассказала, что склад Wildberries также активно работает в Белоруссии, а в ноябре планируется к запуску склад в Алматы (Казахстан).