Москва12 нояВести.Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести" рассказала о планах по развитию туристического бизнеса.
Стратегические планы по развитию экосистемы группы RWB по-прежнему актуальны. Среди точек роста Татьяна Ким назвала туризм. В этом году была запущена специальная платформа для предпринимателей из сферы отдыха и путешествий.
Считаем, что это одно из тех направлений, которые, во-первых, может очень хорошо поднимать валовой региональный продукт и, во-вторых, предоставлять новые возможности для тех, кто хочет заняться бизнесомотметила глава RWB
Эта платформа будет развивать и внутренний туризм, и въездной туризм; у компании на это есть большие планы.