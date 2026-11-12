Глава RWB Татьяна Ким рассказала о планах по развитию туристического бизнеса Ким: развитие туризма предоставит новые возможности для предпринимателей

Москва12 ноя Вести.Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести" рассказала о планах по развитию туристического бизнеса.

Стратегические планы по развитию экосистемы группы RWB по-прежнему актуальны. Среди точек роста Татьяна Ким назвала туризм. В этом году была запущена специальная платформа для предпринимателей из сферы отдыха и путешествий.

Считаем, что это одно из тех направлений, которые, во-первых, может очень хорошо поднимать валовой региональный продукт и, во-вторых, предоставлять новые возможности для тех, кто хочет заняться бизнесом отметила глава RWB

Эта платформа будет развивать и внутренний туризм, и въездной туризм; у компании на это есть большие планы.