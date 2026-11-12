Москва12 ноя Вести.Компания Wildberries в первую очередь помогает российским предпринимателям, заявила основатель маркетплейса, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Наш банк предоставлял и кредиты, и давал возможность продавцам, которые уже имели наши кредитные линии, по пересмотру и, возможно, пролонгации. Поскольку у нас все-таки не такие возможности, как у других банков, я имею в виду в количестве денег, которые мы можем привлечь, мы в первую очередь поддерживали российских предпринимателей и резидентов нашей "Платформы роста"