Москва12 нояВести.Компания Wildberries в первую очередь помогает российским предпринимателям, заявила основатель маркетплейса, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".
Наш банк предоставлял и кредиты, и давал возможность продавцам, которые уже имели наши кредитные линии, по пересмотру и, возможно, пролонгации. Поскольку у нас все-таки не такие возможности, как у других банков, я имею в виду в количестве денег, которые мы можем привлечь, мы в первую очередь поддерживали российских предпринимателей и резидентов нашей "Платформы роста"сказала она
Ким отметила, что постепенно у тех, кто ранее находился в просадке, идет восстановление.
Они восстановились и уже показывают рост, то есть все, слава богу, восстанавливаетсязаявила она
Ранее Татьяна Ким рассказала, что на Wildberries зарегистрирован миллион продавцов.