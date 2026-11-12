Татьяна Ким - о "черной пятнице" на Wildberries Татьяна Ким о "черной пятнице": распродажи идут активно, товар едет

Москва12 ноя Вести.Потребители не пострадают, распродажи уже идут активно. Об этом заявила основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

По ее словам, среди предпринимателей есть лидеры по продажам, но большое количество продавцов, "которые гораздо меньших масштабов". Они постоянно между собой соревнуются, это нормально, добавила Ким.

Всем, кто готов продолжать продавать, мы стараемся помочь сразу заявила она

Разработана и запущена программа по антикризисам.

Потому что иногда бывает так, что товар не продается. По совсем простым причинам: может, упаковка плохая либо еще что-то не доезжает надлежащего качества. Мы постоянно с этим работаем сказала Татьяна Ким

Она добавила, что из-за того, что если какой-то продавец уходит, его место тут же занимают другие предприниматели с аналогичным товаром, поэтому потребители точно не пострадают.