Татьяна Ким рассказала о восстановлении Wildberries после атак ВСУ Ким: WB совместно с властями РФ полтора месяца работали нон-стоп после атак ВСУ

Москва12 ноя Вести.Wildberries совместно с российскими властями полтора месяца работали в режиме нон-стоп, чтобы восстановить все процессы после ударов украинских БПЛА по складам компании. Об этом рассказала основатель маркетплейса, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Ким поблагодарила российские власти за оперативную работу по поддержке компании после украинских атак на склады.

Буквально на следующий день после первой атаки мы уже встречались с соответствующими руководителями и думали, какой комплекс мер нужно разработать, достаточно интенсивно шла эта работа. Мы все работали нон-стоп на протяжении месяца-полтора… Получилась сплоченная командная работа на протяжении недель. Был принят ряд постановлений, и в первую очередь, конечно, это касалось всех наших партнеров отметила основатель маркетплейса

Она добавила, что компания оперативно перестроила систему логистики, и теперь склады распределены по всей стране.