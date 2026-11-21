В Госдуму внесен законопроект о проверке достоверности карточек товаров на марке

Шопинг на маркетплейсах сделают более прозрачным В Госдуму внесен законопроект о проверке достоверности карточек товаров на марке

Москва21 ноя Вести.В российских маркетплейсах могут начать быстрее проверять достоверность карточек товаров. Об этом сообщил NEWS.RU первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин.

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает дать Роспотребнадзору возможность быстрее добиваться исправления нарушений в карточках товаров. После его принятия ведомство сможет выдавать оператору предписание после изучения соблюдения обязательных требований. Это позволяет реагировать на сведения, полученные при анализе страниц в интернете, государственных информационных систем, реестров и других источников заявил Чаплин

Для клиентов маркетплейсов этот механизм позволит быстрее обновлять информацию по выбору товара или услуги, считает депутат.

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