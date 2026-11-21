RWB объяснила, какую роль Ким занимает после ухода с поста гендиректора WB RWB: Татьяна Ким продолжает работать над стратегическим развитием группы

Москва21 ноя Вести.Бывший генеральный директор и основательница Wildberries (WB) Татьяна Ким продолжит работать над стратегическим развитием объединенной компании Wildberries и Russ (RWB), сообщила пресс-служба RWB агентству ТАСС.

Представители RWB напомнили, что Wildberries входит в объединенную компанию с 2024 года, и подчеркнули, что смена руководителя Wildberries не повлияет на операционную деятельность.

Татьяна Ким продолжает заниматься стратегическим развитием группы RWB сообщили в компании

16 ноября власти Евросоюза ввели санкции против Татьяны Ким. 21 ноября она покинула должность гендиректора Wildberries, ее сменил Алексей Куликов.

Тем временем закрытые паевые инвестиционные фонды "Томь" и "Гало" стали новыми совладельцами RWB, под их управление перешли 17,5% и 12,5% компании соответственно. После перераспределения долей участие прежних владельцев в RWB уменьшилось: доля Wildberries сократилась с 65% до 45%, а ООО "Стинн" - с 35% до 25%