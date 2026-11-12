Ким заверила, что не намерена менять планы по развитию турбизнеса на WB Ким: RWB не намерена менять планы по развитию турбизнеса

Москва12 ноя Вести.Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести" заявила, что у группы компаний сохранились планы по развитию экосистемы в области финтеха и туристического бизнеса.

Планы, возможно, слегка скорректировались, и когда была вот эта активная фаза [после атак на склады], естественно, нам было не до развития новых направлений, хотя мы и не останавливались. У нас основные усилия были сосредоточены на том, чтобы выйти из этой ситуации. Но [в финтехе и туризме] все продолжается, мы активно развиваемся заверила Ким

Она подчеркнула, что сейчас развиваются финансовые продукты WB банка и активно развивается направление туризма.

В этом году мы запустили "Платформу роста" для предпринимателей сферы туризма. Думаю, что раскачаем в следующем году. Здесь, конечно, немножко посложнее, чем работать с продавцами и с предпринимателями, которые товары производят. Здесь требуется комплексный подход к тому, чтобы развить и применить все принципы платформенной экономики к сфере туризма. Ну, мы над этим работаем отметила глава RWB

При этом перспективность данного направления очевидна, подчеркнула Ким.

Считаем, что это одно из тех направлений, которое, во-первых, может поднимать очень хорошо валовой региональный продукт региона и, во-вторых, предоставлять новые возможности для тех, кто хочет заняться бизнесом, а разовьет и внутренний туризм, и въездной туризм, и туризм для тех, кто хочет выехать за пределы страны и отдыхать. Конечно, у нас большие планы для этого добавила она

Ранее Ким заявила, что Wildberries перестроила логистику после атак на крупные склады компании.