Москва12 ноя Вести.Партнеры маркетплейса Wildberries постепенно начинают восстанавливать свой бизнес. Об этом заявила основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Был принят ряд постановлений, и в первую очередь, конечно, это касалось всех наших партнеров. Им предоставили, во-первых, регуляторные меры по отсрочке уплаты налогов, а по линии предоставления кредитов были разработаны определенные меры. Это все очень сильно им помогло. Прошло определенное время, и мы видим, что бизнес потихоньку начинает восстанавливаться заявила она

При этом, отметила Ким, некоторые партнеры площадки пока не оправились.

Конечно, были те, кто пока что еще не совсем оправился сказала она

По ее словам, были предприниматели, которые решили, что им больше не подходит этот вид занятости, но это в основном те, кто только-только начинал пробовать.