Москва12 ноя Вести.Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести" назвала покупателя №1 на маркетплейсе.

Я, естественно, самый первый покупатель нашей площадки. И не знаю, есть ли люди, которые купили товар на большую сумму, чем я. Может быть, кто-то и есть на самом деле, потому что я, например, не покупала автомобиль через нашу площадку