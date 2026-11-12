Москва12 ноя Вести.России нужно продолжать развивать международную экспансию своих решений в области платформенной экономики. Об этом заявила основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

По словам Ким, тот опыт, который есть в нашей стране, не может не радовать. Она также подчеркнула, что сейчас компания активно выходит на африканский континент, где требуется другой подход к законодательству и, в том числе, со стороны РФ.

Вот пример, который я приводила в рамках форума "Деловой России", - то, что вся та регуляторика, которая сделана для экспорта товаров сельхозпродукции, она не подходит для продаж через маркетплейсы, потому что там нужно на каждую условную пачку гречки, которую заказал кто-то, оформлять весь пакет документов, как будто бы на большую партию, а это очень неудобно, и, конечно, требуется здесь пересмотр. России нужно продолжать развивать международную экспансию своих решений в области платформенной экономики, это, конечно, не подлежит сомнению. Вот думаем, что государство сейчас на это активно будет обращать внимание сказала она

Кроме этого, основатель Wildberries: российский опыт ведения бизнеса может стать примером.