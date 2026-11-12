Москва12 ноя Вести.Несколько стран изучают российский закон о платформенной экономике, чтобы перенять этот опыт. Об этом рассказала основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

По словам Ким, Россия может гордиться тем, что она одна из немногих стран, обладающих суверенной платформенной экономикой.

Другие страны интересуются опытом, который есть у нашего государства в сфере регуляторики платформенной экономики. И наш закон сейчас рассматривают несколько стран для того, чтобы, возможно, на этой основе сделать свое законодательство. Это говорит о том, что действительно уважают ту экспертизу, тот опыт, который есть в нашей стране отметила основатель WB

Ранее Татьяна Ким обратилась к президенту России Владимиру Путину с инициативой поручить профильным ведомствам скорректировать регуляторные нормы для трансграничной торговли через цифровые платформы.