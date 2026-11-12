Москва12 ноя Вести.Закон о платформенной экономике в России находится в стадии дошлифовки. Об этом заявила глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

У нас вступил в силу закон о платформенной экономике, сейчас идет его дошлифовка отметила она

Ким подчеркнула, что платформенная экономика пока находится в стадии развития.

Мы бы хотели, чтобы со стороны государства более внимательно смотрели на те меры, которые будут приниматься. Несмотря на то, что у нас достаточно сильные и платформенная экономика, и бизнес, связанный с маркетплейсами, и с другими платформами, все это еще в такой стадии, когда этому нужно дать время вырасти сказала она

Тем более, добавила Татьяна Ким, бизнес находится до сих пор в сложной ситуации.