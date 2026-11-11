Рынок интернет-торговли в России приблизился к 11 трлн рублей в 2026 году

Рынок интернет-коммерции в РФ достиг 10,85 трлн руб. за девять месяцев 2026 года Рынок интернет-торговли в России приблизился к 11 трлн рублей в 2026 году

Москва11 ноя Вести.Оборот российского рынка электронной коммерции за январь - сентябрь 2026 года достиг 10,85 трлн рублей. Об этом сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов на сессии в рамках Дня платформенной экономики.

Объемы электронной коммерции в нашей стране растут, это в целом один из самых динамично развивающихся рынков... У нас уже в только 2025 году был оборот 13,2 трлн рублей. Сейчас мы взяли свежую статистику за девять месяцев 2026 года - это уже почти 11 трлн рублей. Если быть точным, 10,85 трлн рублей по-моему сказал он

При этом количество пользователей онлайн-торговли практически не растет. Развитие рынка обеспечивается за счет внедрения новых технологий, а основная часть покупок совершается через торговые платформы.

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