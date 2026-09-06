В АКИТ назвали долю пострадавшего от атак ассортимента маркетплейсов В АКИТ оценили потери ассортимента маркетплейсов от атак в 2 процента

Москва6 сен Вести.В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) оценили долю ассортимента маркетплейсов, пострадавшего от атак на логистическую инфраструктуру, - она составила 2 процента. Об этом сообщил президент ассоциации Артем Соколов в интервью ТАСС на ВЭФ-2026.

При этом площадки сохранили качество услуг, покупатели продолжают активно делать заказы, а темпы роста интернет-торговли, по прогнозам, не снизятся. Ни одна из платформ не пересмотрела планы по выручке на этот год.

Мы не прогнозируем снижение темпов роста: впереди высокий сезон продаж… Весь ассортимент, который был представлен и доступен клиентам, пострадал по нашим оценкам на 2%, при этом покупатели по-прежнему активно делают заказы отметил Артем Соколов

С января по июль 2026 года россияне потратили на онлайн-покупки 8,4 триллиона рублей – рост на 18,4 процента по сравнению с прошлым годом. В июле оборот интернет-торговли составил 1,2 триллиона рублей (+17 процентов год к году), количество заказов выросло на 20 процентов, до 760 миллионов. Основная часть покупок приходится на российские интернет-магазины и платформы.