Логистика экспресс и интернет-доставок в России сократилась до одной недели ИТБ: цифровизация способствует ускорению экспресс и интернет-доставок по РФ

Москва3 июн Вести.Цифровизация логистических процессов способствует ускорению экспресс- и интернет-торговли в России, сроки доставки грузов сократились до одной недели. Об этом руководитель группы компаний ИТБ Федор Якимчук сообщил в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ-2026.

По его словам, за последнее время очень вырос сегмент экспресс-перевозок.

И логистика поставлена в такие рамки, что становится все проще отлаживать процессы в этих действиях. И на сегодняшний момент логистика экспресс-доставки и интернет-доставки сократилась в сроке около недели. Как и многие другие отрасли, всему ускорению способствует цифровизация всех процессов. Поэтому компании, которые сейчас занимаются логистикой, экспресс и интернет-торговлей, это компании высокотехнологичные сообщил Якимчук

Ранее сообщалось, что цифровые платформы по итогам 2025 года внесли значительный вклад в экономику России, обеспечив 8,5% ВВП страны.