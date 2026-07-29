Москва29 июлВести.Стабилизация ситуации на российском рынке грузовиков связана с реализацией отложенного спроса и низкой базой предыдущих периодов. Такое мнение в беседе с РБК высказал директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александр Васильев.
Издание со ссылкой на данные аналитического агентства "Автостат" напомнило, что в июне текущего года темпы падения продаж тяжелых грузовиков замедлились до 1,1% в годовом выражении. При этом по сравнению с маем показатели выросли на 2,1%.
Васильев отметил, что стабилизация на рынке заметна, однако большого оптимизма в ближайшее время ждать не стоит.
Рынок сможет повторить результат прошлого года в районе 45 тысяч машин, но переиграть его вряд ли получитсясказал эксперт
Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, нацеленных на упрощение перехода участников перевозочного процесса на электронные перевозочные документы.