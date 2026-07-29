Эксперт объяснил, с чем связана стабилизация ситуации на рынке грузовиков в РФ Эксперт Васильев раскрыл причины стабилизации ситуации на рынке грузовиков РФ

Москва29 июл Вести.Стабилизация ситуации на российском рынке грузовиков связана с реализацией отложенного спроса и низкой базой предыдущих периодов. Такое мнение в беседе с РБК высказал директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александр Васильев.

Издание со ссылкой на данные аналитического агентства "Автостат" напомнило, что в июне текущего года темпы падения продаж тяжелых грузовиков замедлились до 1,1% в годовом выражении. При этом по сравнению с маем показатели выросли на 2,1%.

Васильев отметил, что стабилизация на рынке заметна, однако большого оптимизма в ближайшее время ждать не стоит.

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