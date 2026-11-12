Ким заявила, что РФ может гордиться своей платформенной экономикой Татьяна Ким: Россия может гордиться своей суверенной платформенной экономикой

Москва12 ноя Вести.Россия может гордиться своей суверенной платформенной экономикой. Об этом заявила основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Ким напомнила, что эту тему обсуждали в том числе на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году.

Вот эта работа, она уже дает свои плоды, и это не только наша компания, есть и другие компании. Мы действительно считаем, что Россия может гордиться тем, что помимо США и Китая ни у какой другой страны, кроме России, нет своей суверенной платформенной экономики, таких сильных платформ, которые успешно работают на рынках других стран. И это не только ЕАЭС, это и за пределами ЕАЭС тоже сказала она

Ранее основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким также выразила мнение, что российский опыт ведения бизнеса может стать примером.