Москва12 ноя Вести.Рейтинг компаний по вкладу в развитие экономики был бы более ценным, чем список богатейших женщин России. Об этом рассказала основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести"

Ким в пятый раз возглавила топ-20 богатейших женщин России по версии Forbes с капиталом 5 млрд долларов. По ее словам, этот рейтинг для нее ничего не значит.

Список, допустим, компаний, которые больше всего вложились в развитие экономики, запустили успешную рекламную кампанию - эти рейтинги ценные, потому что они про дело, про то, что ты сделал, в чем ты молодец заявила она

По ее мнению, было бы честью попасть в рейтинг по вкладу в развитие экономики.