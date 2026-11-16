Москва16 нояВести.Введенные Евросоюзом в отношении главы RWB Татьяны Ким санкции не повлияют на работу компании и входящих в ее экосистему организаций, сообщили в пресс-службе RWB.
Там указали, что компания не имеет активов в ЕС и не осуществляет деятельность на территориях стран – участниц объединения.
Европейские санкции в отношении Татьяны Ким не окажут влияния на работу РВБ и компаний, входящих в ее экосистемуговорится в сообщении, которое приводит ТАСС
Все сервисы Wildberries и других компаний RWB продолжат работать в стандартном режиме, добавили там.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС ввел санкции в отношении 145 физических и юридических лиц, включая Татьяну Ким.