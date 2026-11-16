Орешкин назвал санкции против главы Wildberries признанием ее успеха Орешкин: санкции против Татьяны Ким – признание ее успеха

Москва16 ноя Вести.Европейские санкции в отношении основательницы Wildberries и главы объединенной компании RWB Татьяны Ким свидетельствуют о признании ее деловых достижений со стороны конкурентов. Такое мнение выразил заместитель главы Администрации президента России Максим Орешкин на пленарной сессии международного экспортного форума "Сделано в России".

По словам Орешкина, Wildberries вышел за пределы российского и евразийского рынков. Он отметил, что успехи российских цифровых платформ привлекают внимание зарубежных конкурентов.

И недавняя новость, что у нас Татьяну [Ким] хотят под санкции Франции отправить, это как раз признание успеха, предлагаю всем поапплодировать Татьяне заявил Орешкин

Так он прокомментировал заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро, сообщившего о введении санкций против 145 физических и юридических лиц, в числе которых оказалась основательница Wildberries.