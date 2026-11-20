У Wildberries появились два новых владельца Два инвестфонда стали совладельцами Wildberries и Russ

Москва20 ноя Вести.Два закрытых паевых инвестиционных фонда "Томь" и "Гало" с 19 ноября стали совладельцами объединенной компании Wildberries и Russ (ООО "РВБ"). В совокупности им перешло 30% бизнеса, следует из данных ЕГРЮЛ.

Под управлением АО "ГФТ ПИФ" фонд "Томь" получил 17,5% компании. Еще 12,5% перешли фонду "Гало", которым управляет ООО "УК "Эмрис".

После перераспределения долей участие прежних владельцев в ООО "РВБ" уменьшилось: доля ООО "Вайлдберриз" сократилась с 65% до 45%, а ООО "Стинн" – с 35% до 25%.

В пресс-службе RWB пояснили, что изменения связаны с пересмотром структуры активов и принципов управления компанией. Там отметили, что группа оптимизирует активы в России и других странах присутствия, а также обновляет состав учредителей и распределение ответственности.

Ранее Евросоюз ввел санкции против основательницы Wildberries, главы RWB Татьяны Ким.