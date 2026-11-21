Москва21 ноя Вести.Генеральным директором ООО "Вайлдберриз" вместо Татьяны Ким назначен Алексей Куликов, следует из данных ЕГРЮЛ.

По информации системы "БИР-Аналитик", он вступил в должность 20 ноября​​​. Куликов является гендиректором рекламного агентства "Диджико" и "ВБ Инжиниринг".

В пятницу стало известно, что закрытые ПИФы "Томь" и "Гало" вошли в капитал ООО "РВБ" (объединенной компанией Wildberries & Russ) с совокупной долей в 30%. По данным реестра, закрытый паевой инвестиционный фонд "Томь" получил 17,5% доли в капитале ООО "РВБ" – головной компании Wildberries. На долю второго владельца – ЗПИФ "Гало" – приходится 12,5%.

В результате ООО "Вайлдберриз" снизило свою долю до 45% с 65%, а ООО "Стинн" – до четверти с 35%.

В свою очередь в пресс-службе РВБ рассказали РИА Новости, что решение принято для оптимизации текущих активов в РФ и странах присутствия, а также связано с новой концепцией распределения ответственности и состава учредителей.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз ввел санкции в отношении 145 физических и юридических лиц, среди которых основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.