ИНСОМАР: женщины в России знают о Дне отца лучше, чем сами мужчины

В России о Дне отца знают лишь 50% мужчин и 67% женщин ИНСОМАР: женщины в России знают о Дне отца лучше, чем сами мужчины

Москва18 окт Вести.Среди россиянок о существовании Дня отца знают 67% опрошенных, тогда как среди мужчин этот праздник знают лишь половина респондентов, свидетельствуют результаты исследования Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

О Дне отца женщины знают лучше, чем сами мужчины. 67% женской аудитории в курсе этого праздника, тогда как среди состоявшихся и будущих отцов таковых 50%"... Согласно опросу, 41% россиян еще не знают, что в третье воскресенье октября в стране поздравляют пап (знают 59%) говорится в сообщении, опубликованном в "MAX"

По мнению участников опроса, прежде всего отец должен воспитывать в сыне мужественность и ответственность - так считают 34% респондентов. Еще 23% назвали важным формирование правильного отношения к женщинам и семье, а 20% - привитие трудолюбия.

В воспитании дочерей, как полагают опрошенные, на первом месте должны быть представления о ценности семьи и отношении к мужу - этот вариант выбрали 27% участников исследования. Еще 16% считают важными хозяйственность и трудолюбие, а 13% - любовь и уважение к себе.

Результаты опроса показывают, что россияне лучше понимают, чему отец должен научить сына, чем дочь отметили авторы исследования

Телефонный опрос охватил 1,2 тыс. жителей России.

День отца в России учредил президент Владимир Путин в 2021 году. Праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье октября (18 числа).

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в День отца вспомнил диалог из "Войны и мира".