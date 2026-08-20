ВЦИОМ: более 80% россиян согласны с тем, что флаг РФ вызывает гордость

ВЦИОМ: у 82% россиян государственный флаг вызывает чувство гордости ВЦИОМ: более 80% россиян согласны с тем, что флаг РФ вызывает гордость

Москва20 авг Вести.У 82% россиян флаг РФ вызывает чувство гордости вне зависимости от политических убеждений. Больше 90% опрошенных считают себя патриотами, сообщил директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Он также отметил, что у большинства опрошенных при виде российского флага возникают положительные эмоции, а 84% граждан согласны с тем, что флаг напоминает об общей истории и общем будущем.

Сегодня среди наших респондентов более 90% наших соотечественников определяют себя как патриотов своей страны заявил он в ходе круглого стола ЭИСИ

Мамонов также сообщил, что 71% россиян отнеслись положительно к тому, что у некоторых дома есть флаг и они вывешивают его на балконе или в окне во время государственных праздников.

Кроме того, по его словам, 85% родителей в России положительно относятся к практике поднятия флага в школах и считают необходимым ее сохранять.

В России День государственного флага ежегодно празднуется 22 августа; в 2026 году эта дата выпадает на субботу.