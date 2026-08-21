Москва21 авг Вести.В последние полтора десятилетия ценность флага как символа новой России возросла и люди относятся к нему с большим уважением. Об этом ИС "Вести" рассказал глава компании-производителя флагов и поставщика штандарта президента России Евгений Алексеев.

Наше производство неразрывно связано с историей новой России. Мы действительно стали частью государственного протокола. Нам доверяют изготовление главных символов страны. В последние полтора десятилетия ценность флага как символа новой России возрастает. Людям тяжело менять постоянно главные символы страны: то Советский Союз, родители из Советского Союза, то Россия. Последние 10—15 лет люди с большим уважением и с большей основательностью стали относиться к флагам как к символам, стали понимать, что это часть их судьбы рассказал он

В России День Государственного флага ежегодно празднуется 22 августа.

Как ранее сообщил директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов, у 82% россиян флаг РФ вызывает чувство гордости вне зависимости от политических убеждений. Больше 90% опрошенных считают себя патриотами.