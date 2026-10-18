Песков поздравил россиян с Днем отца и рассказал о роли отца в семье Песков назвал отцовство большим счастьем и огромной ответственностью

Москва18 окт Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил россиян с Днем отца и подчеркнул, что воспитание детей приносит огромное счастье, но одновременно требует большой ответственности. Об этом он заявил журналистам в Национальном центре "Россия".

Отцовство - это феноменальное, великолепное чувство, но при этом и огромная ответственность. Именно отец закладывает в ребенке фундамент знаний, именно отец закладывает в ребенке характер сказал Песков

Он также отметил, что отцовство является не только большой ответственностью, но и большим счастьем, и искренне поздравил всех отцов с праздником.

День отца в России ежегодно отмечается в третье воскресенье октября. В 2026 году праздник приходится на 18 октября.