День отца в октябре в России отпразднуют в шестой раз

В России 18 октября в шестой раз отметят День отца День отца в октябре в России отпразднуют в шестой раз

Москва16 окт Вести.Россияне 18 октября отметят День отца. До этого праздник приходился на третье воскресенье июня, отмечает РБК.

День отца в России отмечают ежегодно в третье воскресенье октября. В 2026-м дата выпадает на 18 октября говорится в публикации

Считается, что традиция поздравлять отцов появилась в 1910 году в американском штате Вашингтон. Национальным праздником США Father’s Day стал в 1972 году. Его отмечают в третье воскресенье июня.

В России, согласно указу президента Владимира Путина, День отца празднуется в октябре, он учрежден "в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".

По данным ВЦИОМ, 65% россиян считают День отца нужным праздником.