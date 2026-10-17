Москва17 окт Вести.Для отцов, которые воспитывают детей в одиночку следует учредить специальный орден. С такой инициативой выступит депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он уточнил, что речь идет о многодетных отцах. По словам парламентария, они совершают "настоящий родительский подвиг". Награду следует вручать вместе с премией от государства, отметил депутат в беседе с РИА Новости.

Знаю, что немало отцов в одиночку, по разным причинам, тянут своих детей и демонстрируют подлинный родительский подвиг. И им надо дарить не кружку с надписью "Лучший папа", а специальную медаль, знак или орден заявил Милонов

Депутат добавил, что намерен обсудить свою идею с коллегами. Он выразил надежду, что ее получится реализовать.

День отца отмечается в России в третье воскресенье октября. В 2026 году он приходится на 18 октября.

Ранее глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил ввести в России "отцовский многодетный капитал", размер которого должен составлять не менее 2 миллионов рублей. По его словам, эти средства семьи с несколькими детьми могли бы использовать для улучшения жилищных условий или приобретения автомобиля.