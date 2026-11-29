Москва29 ноя Вести.Лидер партии "Справедливая Россия" и глава ее парламентской фракции Сергей Миронов предложил ввести так называемую мамину зарплату — ежемесячную выплату не ниже прожиточного минимума для женщин, которые не работают, а занимаются детьми.

Подробности инициативы, которая приурочена к Дню матери, законодатель рассказал РИА Новости.

Миронов, в частности, предложил продлить выплаты по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (вместо нынешних полутора) — то есть на срок, который женщина может находиться в декрете по закону.

Кроме этого, депутат считает целесообразным расширить региональные разовые выплаты к Дню матери, которые получают многодетные мамы, у которых пять и более детей.

Такую практику стоит поощрять, расширять, например, вводить выплаты для всех многодетных мам. Пусть даже небольшие, но они будут подчеркивать внимание государства заявил Миронов

В поздравлении парламентарий назвал маму главным человеком в жизни каждого, отметив, что матери также нуждаются в заботе и помощи.

Вложения в материнство, демографию — это вложения в настоящее и будущее страны добавил депутат

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября.

Ранее с этим праздником россиянок поздравила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пожелав всем мамам здоровья, благополучия и радости от успехов детей.