Москва25 ноя Вести.Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести в России обязательную 13-ю зарплату перед Новым годом. По мнению политика, которое он высказал изданию "Абзац", гарантированная праздничная выплата всем работникам поможет компенсировать инфляцию и рост цен.

Мы считаем, что такая выплата должна стать обязательной трудовой гарантией. Она поможет компенсировать людям предновогодний рост цен и в целом отставание их доходов от уровня реальной инфляции заявил Миронов

По словам парламентария, источником финансирования могла бы стать экономия на бонусах топ-менеджерам и на новогодних корпоративах, которые, как он считает, большинству людей не нужны. Он также отметил, что сотрудники предпочли бы получить денежную премию вместо праздничного мероприятия.

Кроме того, Миронов выступил за дополнительные надбавки к оплате труда медиков, спасателей и пожарных, работающих в новогодние праздники.

Ранее общественник Вадим Попов предложил выплачивать от 5 до 10 тысяч рублей сотрудникам, пропускающим новогодний корпоратив из-за рабочих смен. По его словам, Минтруду следует официально рекомендовать компаниям ввести такую компенсацию.