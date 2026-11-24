Москва24 ноя Вести.Сотрудникам, которые были вынуждены пропустить корпоратив из-за работы, следует выплачивать компенсацию в размере от 5 до 10 тыс. рублей. Такое мнение высказал общественный деятель Вадим Попов в разговоре с "Абзацем".

По его словам, Минтруд мог бы рекомендовать работодателям подобную практику.

Оптимальный вариант – денежная компенсация от 5 до 10 тыс. рублей, подарочный набор – слабая замена. Важное условие: компенсация должна быть доступна только тем, кто пропустил корпоратив вынужденно (смена, дежурство, график). Иначе инициатива превратится в "премию за нежелание идти", что может вызвать напряжение в коллективе сказал он

Общественник пояснил, что те, кто работает по сменам, оказываются в неравном положении, поскольку не могут участвовать в празднике именно в силу производственной необходимости. Поэтому если компания закладывает бюджет на корпоратив из общих средств, то сотрудник, который физически не может там быть из-за смены, в итоге не получает ни праздника, ни компенсации, хотя деньги на его долю участия были выделены. Выплата помогла бы восстановить справедливость и показать, что компания ценит труд своих работников, заключил Попов.

Ранее стало известно, какой процент россиян собирается поучаствовать в новогоднем корпоративе.