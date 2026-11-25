Эксперт Рыбалкин: отказ от работы в новогодние праздники не нужно объяснять

Эксперт Рыбалкин: в новогодние праздники можно отказаться работать без причины Эксперт Рыбалкин: отказ от работы в новогодние праздники не нужно объяснять

Москва25 ноя Вести.Просьба руководителя выйти в офис, подключиться к совещанию или подготовить отчет во время новогодних каникул не обязывают сотрудника прерывать отдых. Отказаться от работы в праздники можно без объяснения причин, сообщил изданию RT вице-президент "Ренессанс страхование" Виталий Рыбалкин.

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Праздничными днями по Трудовому кодексу считаются 1-8 января, а 31 декабря, 9 и 10 января – выходными. Правила привлечения к работе и оплаты в эти дни одинаковы.

Рыбалкин пояснил, что даже для срочной непредвиденной задачи обычно требуется письменное согласие работника. В отдельных случаях работодатель должен учитывать мнение профсоюза и оформить письменное распоряжение с основанием, датой и продолжительностью работы. Желание руководства быстрее завершить проект или подготовиться к первой рабочей неделе не заменяет согласия сотрудника.

Достаточно письменно отказаться от работы в конкретный день. Сам отказ можно сформулировать нейтрально: "Не даю согласия на привлечение к работе в нерабочий праздничный день 3 января. Прошу учитывать установленный в компании режим рабочего времени" указал эксперт

Если просьба пришла в мессенджере, ответ лучше направить там же или продублировать по корпоративной почте, а переписку сохранить.

Рыбалкин отметил: если сотрудника просят "быть на связи", правовая оценка зависит от содержания просьбы. Ответы на рабочие сообщения, участие в созвонах, подготовка документов или выполнение поручений уже считаются трудовыми обязанностями.

Исключения предусмотрены для чрезвычайных обстоятельств: предотвращения катастроф, аварий и несчастных случаев, ликвидации последствий стихийных бедствий, неотложных работ при бедствии или его угрозе, а также в условиях ЧС или военного положения. Обычная срочная задача к таким случаям не относится, поэтому работодатель должен указать конкретное законное основание.

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