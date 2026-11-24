Москва24 нояВести.Президент Национальной ассоциации экспертов по этикету Альбина Холгова рассказала изданию "Абзац", какие подарки не стоит дарить коллегам в рамках игры "Тайный Санта".
По ее словам, неуместными считаются средства личной гигиены и дешевые пластиковые сувениры с символом года.
С точки зрения этикета нельзя дарить подарки, которые касаются тела человека. То есть все эти гели для душа, пены для бритья, бритвенные станки, кремы какие-то – это все запрещено. Это можно дарить только самым близким, ну и то: подарить кому-то бритвенный станок – что за подарок? Это все равно что подарить рулон туалетной бумагисказала она
Еще одной частой ошибкой перед праздником эксперт назвала покупку безделушек с символом наступающего года. По ее словам, такие сувениры часто оказываются бесполезными и превращаются в пылесборники. Холгова отметила, что подарить коллеге фигурку с символом года можно лишь в том случае, если она сделана из благородных материалов, а не из дешевого пластика.
Ранее финансовый консультант сервиса "Пакет" от X5 Ольга Матвеева порекомендовала начинать подготовку к Новому году заранее, поскольку этот процесс требует времени и сил. Она посоветовала разделить покупки на несколько этапов.