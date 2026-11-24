Эксперт Холгова рассказала, что не стоит дарить коллегам на "Тайного Санту" Эксперт Холгова перечислила неуместные подарки для "Тайного Санты"

Москва24 ноя Вести.Президент Национальной ассоциации экспертов по этикету Альбина Холгова рассказала изданию "Абзац", какие подарки не стоит дарить коллегам в рамках игры "Тайный Санта".

По ее словам, неуместными считаются средства личной гигиены и дешевые пластиковые сувениры с символом года.

С точки зрения этикета нельзя дарить подарки, которые касаются тела человека. То есть все эти гели для душа, пены для бритья, бритвенные станки, кремы какие-то – это все запрещено. Это можно дарить только самым близким, ну и то: подарить кому-то бритвенный станок – что за подарок? Это все равно что подарить рулон туалетной бумаги сказала она

Еще одной частой ошибкой перед праздником эксперт назвала покупку безделушек с символом наступающего года. По ее словам, такие сувениры часто оказываются бесполезными и превращаются в пылесборники. Холгова отметила, что подарить коллеге фигурку с символом года можно лишь в том случае, если она сделана из благородных материалов, а не из дешевого пластика.

Ранее финансовый консультант сервиса "Пакет" от X5 Ольга Матвеева порекомендовала начинать подготовку к Новому году заранее, поскольку этот процесс требует времени и сил. Она посоветовала разделить покупки на несколько этапов.