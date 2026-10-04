Эксперт Баранова: на День учителя не дарят деньги, алкоголь и дорогие украшения

Эксперт по этикету назвала самые неуместные подарки на День учителя Эксперт Баранова: на День учителя не дарят деньги, алкоголь и дорогие украшения

Москва4 окт Вести.Эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова назвала самые неуместные подарки педагогам на День учителя, который отмечается в России 5 октября. По ее словам, это деньги, дорогие украшения и алкоголь.

Деньги в конверте, алкоголь или дорогие украшения — табу сказала Баранова в беседе с РИА Новости

Эксперт обратила внимание, что подарок учителю не должен быть дороже 3 тыс. рублей.

Как считает Баранова, самым беспроигрышным презентом для педагога могут стать полезный аксессуар для работы, подписка на образовательную платформу или редкая книга.