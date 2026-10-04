Москва4 октВести.Эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова назвала самые неуместные подарки педагогам на День учителя, который отмечается в России 5 октября. По ее словам, это деньги, дорогие украшения и алкоголь.
Деньги в конверте, алкоголь или дорогие украшения — табусказала Баранова в беседе с РИА Новости
Эксперт обратила внимание, что подарок учителю не должен быть дороже 3 тыс. рублей.
Как считает Баранова, самым беспроигрышным презентом для педагога могут стать полезный аксессуар для работы, подписка на образовательную платформу или редкая книга.