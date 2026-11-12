Москва12 нояВести.Необходимо запретить включать конфеты иностранных брендов в новогодние подарки для детей. Об этом заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в разговоре с изданием "Абзац".
По его словам, необходимо начать популяризировать отечественных производителей сладостей.
Я считаю, что [надо] запретить [сладости иностранных брендов] и сделать так, чтобы в новогодние праздники дети видели именно российский шоколад, наши конфеты, печенье... У нас полно своих производителей. Нужно популяризировать свою культурусказал он
Собеседник издания подчеркнул, что поддержка российских компаний должна стать приоритетом в нынешнее непростое время.
Ранее президент США Дональд Трамп угостил конфетами мальчика в советской фуражке, пришедшего на Хэллоуин.