Эксперт Виноградов: россиянам не стоит покупать арбузы и дыни перед Новым годом

Эксперт объяснил, чем опасны арбузы перед Новым годом Эксперт Виноградов: россиянам не стоит покупать арбузы и дыни перед Новым годом

Москва6 ноя Вести.Россиянам стоит отказаться от покупки арбузов, дынь и охлажденной красной рыбы перед Новым годом, заявил изданию "Царьград" руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов.

Хорошие арбузы закончились еще в октябре. То, что выкладывают на прилавки сейчас, это либо подгнившие складские остатки, либо накачанный химией для длительной перевозки дорогой импорт. Не рекомендуется брать и охлажденную красную рыбу. Слабая летняя путина привела к дефициту лосося и форели, что взвинтило ценники на 20-30%, а продавцы начали выдавать за свежую рыбу повторно замороженный товар из старых запасов отметил Виноградов

Кроме того, опасность может представлять турецкий виноград кишмиш, так как его зачастую обрабатывают химикатами, из-за которых могут начаться проблемы со здоровьем, добавил эксперт.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов Елена Соломатина посоветовала россиянам обращать внимание на производителя и состав протеиновой продукции при покупке.