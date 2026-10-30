Мальчик в советской фуражке пришел на Хэллоуин к Трампу

Трамп угостил конфетами мальчика в советской фуражке, пришедшего на Хэллоуин Мальчик в советской фуражке пришел на Хэллоуин к Трампу

Москва30 окт Вести.Среди гостей президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании на Хэллоуин выделился мальчик в военной форме с шевроном танкиста и фуражке советского образца. Соответствующий момент попал на видео в ходе трансляции, которая велась на официальном YouTube-канале Белого дома.

Американский лидер с супругой проводили торжественное мероприятие в преддверии Хэллоуина. Дети подходили к ним по очереди и получали угощения.

Мальчик в советской фуражке пришел не один. Его сопровождала девочка, одетая в традиционный народный костюм, похожий на русский.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне заявил, что на Хэллоуин собирается перевоплотиться в персонажа книг о Гарри Поттере Альбуса Дамблдора. Он добавил, что его дети очень любят эту вселенную.