Москва24 октВести.Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис вручил президенту США Дональду Трампу необычный сувенир — монету, которая содержит отсылку к покушениям на политика в 2024 году.
Соответствующая видеозапись опубликована на YouTube-канале Белого дома.
Глава Белого дома получил подарок после завершения предвыборного митинга сторонников Республиканской партии, на котором Трамп сделал несколько заявлений по мировой и внутриполитической повестке.
Это от моего друга из Флориды. Симпатичная монета, хотя ничего особенного. Самое интересное — на обратной стороне … Я сказал ему: "Мне нужно передать это президенту. Можно мне одну, чтобы я мог подарить ему?" И мне удалось ее заполучитьсказал Десантис, комментируя подарок Трампу
На монете изображен улыбающийся американский лидер, который показывает средний палец, и выгравирована надпись "Вы промахнулись" с обращением нецензурного содержания.
Американские СМИ предположили, что этот жест и слова адресованы причастным к покушению на жизнь Трампа на митинге в штате Пенсильвания в июле 2024 года, а также к инциденту со стрельбой в резиденции Мар-а-Лаго в сентябре того же года.
23 октября стало известно об аресте жительницы штата Алабама, публиковавшей в соцсетях угрозы в адрес Трампа.