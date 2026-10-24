Трамп получил в подарок монету с намеком на покушения в 2024 году

Подарок с подтекстом: Трампу вручили монету с отсылкой к покушениям в 2024 году Трамп получил в подарок монету с намеком на покушения в 2024 году

Москва24 окт Вести.Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис вручил президенту США Дональду Трампу необычный сувенир — монету, которая содержит отсылку к покушениям на политика в 2024 году.

Соответствующая видеозапись опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Глава Белого дома получил подарок после завершения предвыборного митинга сторонников Республиканской партии, на котором Трамп сделал несколько заявлений по мировой и внутриполитической повестке.

Это от моего друга из Флориды. Симпатичная монета, хотя ничего особенного. Самое интересное — на обратной стороне … Я сказал ему: "Мне нужно передать это президенту. Можно мне одну, чтобы я мог подарить ему?" И мне удалось ее заполучить сказал Десантис, комментируя подарок Трампу

На монете изображен улыбающийся американский лидер, который показывает средний палец, и выгравирована надпись "Вы промахнулись" с обращением нецензурного содержания.

Американские СМИ предположили, что этот жест и слова адресованы причастным к покушению на жизнь Трампа на митинге в штате Пенсильвания в июле 2024 года, а также к инциденту со стрельбой в резиденции Мар-а-Лаго в сентябре того же года.

23 октября стало известно об аресте жительницы штата Алабама, публиковавшей в соцсетях угрозы в адрес Трампа.