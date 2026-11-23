Трамп торжественно встретил в гольф-клубе инвесторов в свою криптовалюту Трамп организовал встречу в гольф-клубе для инвесторов в криптовалюту Trump

Москва23 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп устроил торжественный прием в своем гольф-клубе в Северной Вирджинии для инвестировавших в его криптовалюту Trump, сообщает телеканал CBS News.

По данным телеканала, прошедший 22 ноября прием стал уже третьим подобным мероприятием, организованным главой Белого дома. В ходе встречи американский лидер говорил гостям о необходимости обеспечить доминирование США в сфере криптовалют, полупроводников и искусственного интеллекта.

Монету Trump запустили 17 января 2025 года, за три дня до инаугурации Трампа. Через два дня ее стоимость достигла своего максимума, после чего началось длительное падение (примерно на 99%).

Как сообщает Reuters, Трамп уже третий раз устраивает подобный гала-вечер для крупнейших держателей своей валюты. В этом году ужин прошел в более скромной обстановке, чем первое мероприятие в прошлом году, с меньшим количеством гостей и гораздо меньшими денежными ставками.

По словам присутствующих, обстановка внутри была довольно сдержанной. И атмосфера была совсем иной, чем на первом гала-вечере, когда победители конкурса в смокингах подъезжали к клубу на роскошных спортивных автомобилях, а протестующие скандировали лозунги и топали ногами перед клубом, когда спускался президентский вертолет Marine One, отмечает Reuters.

Согласно финансовой декларации президента за июнь, токен $TRUMP принес семье Трампа как минимум 635 миллионов долларов. В общей сложности, к апрелю Трампы заработали не менее 2,3 миллиарда долларов на своих четырех основных криптовалютных проектах, включая мем-монету.