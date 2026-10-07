Трамп: я готов отдать часть своего гольф-клуба под место для отдыха президентов

Трамп готов отдать часть своего гольф-клуба под место для отдыха президентов Трамп: я готов отдать часть своего гольф-клуба под место для отдыха президентов

Москва7 окт Вести.Часть территории гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде может стать постоянной резиденцией для отдыха президентов США. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Во время общения с журналистами Трамп ответил на вопрос, не собирается ли он сделать из своего гольф-клуба официальное место для отдыха будущих президентов страны.

Меня об этом попросили Секретная служба и военные, которые уже привыкли к этому месту, потому что, если я туда приезжаю, они видят, что оно настолько безопасно, насколько это вообще возможно… Я сказал, что готов ответил Трамп

Президент США также заметил, что эта территория расположена всего в двух минутах езды от ближайшего аэропорта.

Гольф-клуб Трампа ранее уже появлялся в новостях в связи с задержаниями подозрительных личностей в его окрестностях. Полиция или федеральные агенты регулярно арестовывают там вооруженных людей.