Москва6 ноя Вести.Гольф-проект LIV Golf, связанный с президентом США Дональдом Трампом, оказался на грани ликвидации из-за финансовых проблем. Об этом пишет шеф-редактор спортивного отдела MK.RU Сергей Алексеев.

LIV Golf был создан в 2022 году при поддержке саудовских инвесторов и Трампа как конкурент PGA Tour.

Однако разработанная для финансирования турнира модель оказалась нежизнеспособной. Компания практически лишилась активов, а попытки привлечь дополнительный капитал не принесли результата.

От амбициозного бунтаря в мире гольфа не осталось ничего, кроме самого имени, а процесс ликвидации обещает быть скучным, однообразным и лишенным каких-либо сенсаций говорится в статье

Как утверждается в публикации, прекращение работы LIV Golf приведет к тому, что участвовавшие в турнире спортсмены получат статус свободных агентов. При этом кредиторы компании рискуют не вернуть вложенные средства.

Ранее журналисты подсчитали, что Трамп за полгода упоминал газоны не менее 45 раз в своих публичных выступлениях. По версии СМИ, увлечение гольфом сыграло здесь не последнюю роль.