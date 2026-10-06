Трамп: газету NYT вскоре закроют, и этот день станет великим для США

Трамп: газета NYT вскоре закроется, и этот день станет великим для Америки Трамп: газету NYT вскоре закроют, и этот день станет великим для США

Москва6 окт Вести.Газета The New York Times (NYT) вынужденно закроется в недалеком будущем, и этот день станет великим для Америки, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп назвал сотрудников NYT "третьесортными репортерами, с которыми [он] не разговаривал уже много лет, но которые постоянно пишут о [Трампе], никогда не проверяя факты и не заботясь о том, правдива ли их статья".

Когда-нибудь в недалеком будущем NYT вынужденно закроет свои грязные двери, и это станет великим днем для Америки! отметил Трамп

Президент США раскритиковал газету за то, что она разместила "специально испорченное" фото курортно-гостиничного комплекса Трампа в Дорале в окрестностях Майами (штат Флорида). В этом комплексе 14-15 декабря пройдет саммит Группы двадцати (G20).

NYT - это криводушное издание, обслуживающее сумасшедших, которые хотят видеть провал Америки. Тиражи газеты резко упали из-за отсутствия доверия. Это фото - лишь небольшой пример того, с чем президенту приходится сталкиваться каждый день на протяжении многих лет, заключил Трамп.