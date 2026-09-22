Москва22 сен Вести.Медиаплатформы, которые создает президент США Дональд Трамп, не смогут заменить СМИ и соцсети, объявившие главе государства бойкот. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил политолог, председатель КРОО "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.

Эксперт уверен, что все созданные Трампом проекты перестанут быть интересны аудитории, как только он покинет президентский пост.

Все платформы, которые сегодня создает Дональд Трамп, в полной мере не могут заменить те медиа, которые бойкотируют американского президента. Эти медиа имеют долгую историю, фактически они осуществляют политику информационной монополии на медиарынке США …. Вот соцсеть Truth Social живет ровно до тех пор, пока ей пользуется Дональд Трамп, и пока он является участником американской политики. А когда он станет экс-президентом, то, скорее всего, и платформа сойдет на нет. ... Я сомневаюсь в том, что те площадки, которые он пытается раскрутить, получат свою аудиторию, скажем так, в кратчайшие сроки. Он может не успеть до очередного избирательного цикла заявил эксперт

Он также уверен, что "Трамп ТВ" никак не повысит рейтинг американского лидера.

Я думаю, что ни "Трамп ТВ", ни более активное использование Truth Social не способны повысить его рейтинги до тех пор, пока он занимается иранской военной авантюрой и ссорится со своими соседями. Ключевая проблема Дональда Трампа – это даже не давление со стороны демократических, так называемых медиа, которые действительно несправедливы в отношении американского президента. Основная его проблема – это его внешняя и внутренняя политика. Она хаотичная, весьма эмоциональная. И это, конечно, раздражает частично и избирателей республиканской партии считает эксперт

Мезюхо полагает, что демократические СМИ не прекратят показывать Трампа, однако будут выставлять его исчадием ада, непрофессионалом, несбалансированным политиком. Эксперт также добавил, что действия президента США в последнее время выглядят непродуманно и хаотично.

Ранее сообщалось, что Белый дом планирует запустить проект "Трамп ТВ" в ответ на бойкот со стороны ряда крупных американских медиа, которые отказались освещать деятельность администрации президента США. На YouTube-канале Белого дома появилась анонсированная трансляция под названием "TRUMP TV: The Essentials Station" – "Трамп ТВ: Самое важное".