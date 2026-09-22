Москва22 сен Вести.Украинским СМИ стоило бы поучиться у американских телеканалов, которые объявили бойкот президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и транслировали его выступление без звука с микрофона. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Лично я не испытываю дискомфорт в связи с выключенными микрофонами ведущих американских телеканалов, хотя бы потому, что я точно знаю: покажите мне сейчас Дональда Трампа, я вам скажу, о чем он говорит. О том, что он остановил восемь войн, о том, что если бы он был президентом, то этой войны не должно было бы сложиться. О том, что в экономике наступил золотой век Трампа, о том, что он победил Иран сказал Килинкаров

Он отметил, что если бы такая ситуация произошла в начале президентского срока Владимира Зеленского, то украинцам "не пришлось бы сейчас смотреть единый телемарафон" с пропагандистами.

Если бы нечто подобное на заре президентства Зеленского сделали бы украинские журналисты, я думаю, украинцам не пришлось бы сейчас смотреть единый телемарафон. Потому что я просто вспоминаю те времена, когда журналистская солидарность еще была при Януковиче, потом при Порошенко их фактически разделили на своих и на чужих. А при Зеленском уже все, они перестали быть журналистами, их всех превратили в чистых пропагандистов без особой точки зрения добавил Килинкаров

Ранее сообщалось, что телеканалы США показали Трампа на открытии новой вертолетной площадки у Белого дома без звукового сопровождения. Так американские СМИ ответили на ограничение американским лидером доступа в Белый дом телеканалам CNN, MS NOW (бывший MSNBC) и изданию Politico.