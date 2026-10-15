Дмитриев: Зеленский усугубил свое положение со встречи в Белом доме в 2025 году

Дмитриев рассказал об ухудшении положения Зеленского с февраля 2025 года Дмитриев: Зеленский усугубил свое положение со встречи в Белом доме в 2025 году

Москва15 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский своей критикой в адрес президента США Дональда Трампа еще больше усугубил собственное положение со времен встречи в Белом доме в феврале 2025 года. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Так он прокомментировал сообщение издания Financial Times, где говорится, что европейские лидеры призывают Зеленского умерить критику в адрес Трампа.

Евросоюз в панике отчаянно пытается минимизировать ущерб после интервью Зеленского, в котором он в самой резкой форме критикует президента Трампа и его усилия по установлению мира. То, что было сказано Financial Times, уже нельзя отменить, поскольку Зеленский еще больше усугубил свое печально известное фиаско с "неблагодарностью" в Белом доме написал Дмитриев

Публичный конфликт между Зеленским и Трампом, который упомянул Дмитриев, произошел в феврале 2025 года во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Тогда Трамп потребовал от Зеленского согласиться на прекращение огня, а вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил главу киевского режима в неблагодарности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что препирания Зеленского с Трампом не приведут к мирному урегулированию конфликта на Украине.