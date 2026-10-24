Истребители перехватили самолет вблизи резиденции Трампа во Флориде Гражданский самолет перехвачен возле резиденции Трампа во Флориде

Москва24 окт Вести.Истребители ВВС США перехватили самолет в ограниченном для полетов воздушном пространстве над городом Палм-Бич в штате Флорида вблизи резиденции президента США Дональда Трампа, сообщает командование Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в соцсети X.

Истребители перехватили самолет общего назначения, который вошел в зону временных ограничений на полеты, установленных Федеральным управлением гражданской авиации США над Палм-Бич, штат Флорида

Сам Трамп в ночь на субботу прилетел в свою резиденцию Мар-а-Лаго в южной части Палм-Бич.