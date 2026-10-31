Москва31 октВести.Зенитные ракетные комплексы Avenger разместили близ резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает The Telegraph со ссылкой на фотографии Palm Beach Daily News.
Системы противовоздушной обороны установили на плавучей барже неподалеку от поместья американского лидера.
В Секретной службе США объяснили усиление мер безопасности возросшим уровнем угроз.
Секретная служба США работает в условиях повышенного уровня угроз, и мы постоянно адаптируем наши меры защиты, внедряя передовые инструменты, технологии и методы для обеспечения безопасности охраняемых лицсказал представитель ведомства
По информации издания, аналогичные комплексы в августе были замечены возле гольф-клуба Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси.
На время пребывания американского президента в Мар-а-Лаго в районе резиденции вводят ограничения на полеты. При этом Секретная служба добивается установления постоянной бесполетной зоны, в том числе из-за террористических угроз.
Заместитель директора Секретной службы Мэттью Куинн охарактеризовал угрозу с воздуха для Мар-а-Лаго" как "постоянную и существенную" вне зависимости от присутствия президента.
Ранее истребители перехватили самолет вблизи резиденции Трампа во Флориде.